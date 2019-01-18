Гарсия проиграла Коллинз в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 19-м номером, не смогла пробиться в четвёртый круг, проиграв американке Даниэль Коллинз со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Каролин трижды подала навылет, активно выиграла 13 очков и совершила 9 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 26 виннеров и 11 неточностей.

За выход в четвертьфинал Коллинз поспорит с победительницей поединка Анжелика Кербер (Германия, 2) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC).

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.