Как выступит Мария Шарапова на Australian Open?

Экс первая ракетка мира, а ныне 30-й номер мирового рейтинга WTA, Мария Шарапова продолжает победное шествие по турнирной сетке Открытого чемпионата Австралии.



В матче третьего раунда россиянка в трёх партиях обыграла действующую чемпионку соревнований Каролину Возняцки из Дании — 6:4, 4:6, 6:3.



За выход в четвертьфинал соревнований Мария поспорит с хозяйкой местных кортов Эшли Барти. В случае победы над ней Шарапова переместится на 24-е место в рейтинге WTA.



Напомним, лучшим результатом 31-летней теннисистки на Открытом чемпионате Австралии стала победа в 2008 году. Тогда Мария в двух партиях обыграла Ану Иванович из Сербии со счётом 7:5, 6:3.



Как вы считаете, до какой стадии турнира в итоге дойдёт Мария? С сеткой и результатами Australian Open можно ознакомиться по ссылке.

Шарапова на коне! Мария взяла верх над чемпионкой Australian Open в супербитве Каролина Возняцки не выдержала мощи ударов россиянки и потерпела поражение в трёх партиях. Дальше Шарапову ждёт Эшли Барти.

Шарапова — о победе над Возняцки: именно ради таких матчей я тренируюсь