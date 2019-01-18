Экс первая ракетка мира, а ныне 30-й номер мирового рейтинга WTA, Мария Шарапова продолжает победное шествие по турнирной сетке Открытого чемпионата Австралии.
В матче третьего раунда россиянка в трёх партиях обыграла действующую чемпионку соревнований Каролину Возняцки из Дании — 6:4, 4:6, 6:3.
За выход в четвертьфинал соревнований Мария поспорит с хозяйкой местных кортов Эшли Барти. В случае победы над ней Шарапова переместится на 24-е место в рейтинге WTA.
Напомним, лучшим результатом 31-летней теннисистки на Открытом чемпионате Австралии стала победа в 2008 году. Тогда Мария в двух партиях обыграла Ану Иванович из Сербии со счётом 7:5, 6:3.
Как вы считаете, до какой стадии турнира в итоге дойдёт Мария? С сеткой и результатами Australian Open можно ознакомиться по ссылке.
Как выступит Мария Шарапова на Australian Open?