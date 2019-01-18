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Как выступит Мария Шарапова на Australian Open?

Как выступит Мария Шарапова на Australian Open?
Теннис / Australian Open 2019

Экс первая ракетка мира, а ныне 30-й номер мирового рейтинга WTA, Мария Шарапова продолжает победное шествие по турнирной сетке Открытого чемпионата Австралии.

В матче третьего раунда россиянка в трёх партиях обыграла действующую чемпионку соревнований Каролину Возняцки из Дании — 6:4, 4:6, 6:3.

За выход в четвертьфинал соревнований Мария поспорит с хозяйкой местных кортов Эшли Барти. В случае победы над ней Шарапова переместится на 24-е место в рейтинге WTA.

Напомним, лучшим результатом 31-летней теннисистки на Открытом чемпионате Австралии стала победа в 2008 году. Тогда Мария в двух партиях обыграла Ану Иванович из Сербии со счётом 7:5, 6:3.

Как вы считаете, до какой стадии турнира в итоге дойдёт Мария? С сеткой и результатами Australian Open можно ознакомиться по ссылке.

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Каролина Возняцки не выдержала мощи ударов россиянки и потерпела поражение в трёх партиях. Дальше Шарапову ждёт Эшли Барти.
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Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.
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