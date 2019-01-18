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Шарапова: я очень уважаю Анисимову — её ждёт большое будущее

Шарапова: я очень уважаю Анисимову — её ждёт большое будущее
Теннис / Australian Open 2019

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала слова американки Аманды Анисимовой, которая заявила, что с детства симпатизирует экс первой ракетке мира.

«У нас общий агент, но мы нечасто с ней пересекались, если не считать свадьбу Макса (Айзенбад, агент Марии. — Прим. «Чемпионата»). Тогда мы сидели за одним столом, но застолье получилось довольно коротким. Я тогда даже ходила на танцпол, а Аманда была немного стеснительной.

Тем не менее я её очень уважаю — она молода и показывает отличную игру. У неё впереди большое будущее», — цитирует Шарапову официальный сайт Australian Open.

17-летняя Аманда Анисимова в матче третьего раунда соревнований обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Американка стала первой участницей 1/8 финала Australian Open, родившейся в XXI веке.

Как выступит Мария Шарапова на Australian Open?
Шарапова на коне! Мария взяла верх над чемпионкой Australian Open в супербитве
Каролина Возняцки не выдержала мощи ударов россиянки и потерпела поражение в трёх партиях. Дальше Шарапову ждёт Эшли Барти.
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