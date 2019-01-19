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Севастова вышла в четвёртый круг Australian Open, где сыграет с Осакой

Севастова вышла в четвёртый круг Australian Open, где сыграет с Осакой
Теннис / Australian Open 2019

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 13-м номером, вышла в четвёртый круг соревнований, обыграв представительницу Китая Ван Цян (21) – 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час и 19 минут. На счету Севастовой 2 подачи навылет и 4 брейк-пойнта из 12. В активе китаянки 4 эйса и 1 брейк-пойнт из 1. Соперницы не допускали двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал турнира Севастова поспорит с японкой Наоми Осакой (4), сломившей сопротивление Се Шувэй (28) из Китайского Тайбэя – 5:7, 6:4, 6:1.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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19 января 2019 года, суббота. 05:05 МСК
Australian Open (ж). 3-й круг
Матч окончен
Ван Цян
Ван Цян
21
Китай
3:6
3:6
 
Анастасия Севастова
Анастасия Севастова
12
Латвия
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