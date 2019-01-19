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Гаспарян и Гаврилова уступили во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Гаспарян и Гаврилова уступили во втором круге Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян и представительница Австралии Дарья Гаврилова во втором круге Australian Open в парном разряде уступили американке Ракель Атаво и Катарине Среботник из Словении – 2:6, 4:6.

В параллельной встрече чешки Барбора Стрыцова и Маркета Вондроушова обыграли представительниц Казахстана Зарину Дияс и Юлию Путинцеву – 6:2, 6:2.

В другом матче белоруска Александра Саснович и американка Тэйлор Таунсенд обыграли пару Эри Ходзуми (Япония)/Алиция Росольска (Польша, 11) – 6:2, 7:6 (8:6).

В ещё одной встрече вторая пара турнира Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) взяла верх над китаянкой Хань Синьюнь и хорваткой Дарией Юрак – 2:6, 6:1, 6:0.

Соревнования в женском парном разряде на Australian Open завершатся 25 января.

Медведев борется за попадание во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Australian Open-2019
Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.
19 января 2019 года, суббота. 05:20 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
Маргарита Гаспарян
Россия
Дарья Гаврилова
Дарья Гаврилова
Австралия
2:6
4:6
 
Ракель Атаво
Ракель Атаво
США
Катарина Среботник
Катарина Среботник
Словения
19 января 2019 года, суббота. 03:10 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
Матч окончен
Барбора Стрыцова
Барбора Стрыцова
Чехия
Маркета Вондроушова
Маркета Вондроушова
Чехия
6:2
6:2
 
Зарина Дияс
Зарина Дияс
Казахстан
Юлия Путинцева
Юлия Путинцева
Казахстан
19 января 2019 года, суббота. 04:30 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
Матч окончен
Александра Саснович
Александра Саснович
Беларусь
Тэйлор Таунсенд
Тэйлор Таунсенд
США
6:2
8
7:6
6
 
Эри Ходзуми
Эри Ходзуми
Япония
Алиция Росольска
Алиция Росольска
Польша
19 января 2019 года, суббота. 03:10 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
Матч окончен
Хань Синьюнь
Хань Синьюнь
Китай
Дария Юрак
Дария Юрак
Хорватия
6:2
1:6
0:6
Тимя Бабош
Тимя Бабош
Венгрия
Кристина Младенович
Кристина Младенович
Франция
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