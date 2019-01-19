Гаспарян и Гаврилова уступили во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян и представительница Австралии Дарья Гаврилова во втором круге Australian Open в парном разряде уступили американке Ракель Атаво и Катарине Среботник из Словении – 2:6, 4:6.

В параллельной встрече чешки Барбора Стрыцова и Маркета Вондроушова обыграли представительниц Казахстана Зарину Дияс и Юлию Путинцеву – 6:2, 6:2.

В другом матче белоруска Александра Саснович и американка Тэйлор Таунсенд обыграли пару Эри Ходзуми (Япония)/Алиция Росольска (Польша, 11) – 6:2, 7:6 (8:6).

В ещё одной встрече вторая пара турнира Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) взяла верх над китаянкой Хань Синьюнь и хорваткой Дарией Юрак – 2:6, 6:1, 6:0.

Соревнования в женском парном разряде на Australian Open завершатся 25 января.