Осака: знала, что Шувэй будет делать много странных вещей, но она меня ошеломила

Японка Наоми Осака прокомментировала победу над представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй в матче третьего раунда Australian Open. Осака уступала — 4:6, 1:4, однако сумела «перевернуть» игру и пройти в следующий раунд соревнований.



«Очень довольна тем, как боролась, — это именно тот аспект, в котором я всегда хочу улучшаться.



Начинала матч, зная, что Се будет делать много странных вещей, без обид. Тем не менее она ошеломила меня — настолько классно играла.



Через некоторое время я вспомнила, что играю на турнире «Большого шлема», этим надо просто наслаждаться и изо всех сил стараться выигрывать каждый розыгрыш. Конечно, такая победа вселяет уверенность», — цитирует Осаку официальный сайт WTA.



Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

10 причин следить за Australian Open Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.