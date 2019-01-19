Шаповалов: очень рад, что провёл матч с Джоковичем и по-настоящему учился на нём

19-летний канадский теннисист Денис Шаповалов поделился впечатлениями от поражения в матче с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 3:6, 4:6, 6:4, 0:6.

«Честно говоря, я получил огромное удовольствие от матча. Играть с таким чемпионом, как он, на таком корте, — это моя мечта. Во время матча я улыбался, наслаждаясь проведённым там временем. Это было очень весело.

Я хочу соревноваться с такими соперниками в будущем, в ближайшем будущем. Для таких матчей нужна хорошая физическая подготовка, да и просто привычка. Первые встречи с подобными соперниками, конечно, намного более напряжённые. Но через некоторое время, в третий-четвёртый раз, вы уже знаете, чего ждать, и не так сильно волнуетесь. Я очень рад, что провёл этот матч и по-настоящему учился на нём.

В третьем сете я наконец-то подуспокоился и обнаружил, что у меня снова пошла подача, и я смог показать свою настоящую игру. Но напряжённые и нервные первые сеты опустошили меня к концу встречи.

Джокович не даёт сопернику много шансов. Если честно, практически ничего. Нельзя терять концентрацию ни на мгновение. Любым спадом соперника он непременно воспользуется. Вот почему он так хорош, почему он первая ракетка мира. Я прочувствовал это и устал, даже вздремнуть хочется.

Вокруг матча была потрясающая атмосфера. Было здорово, что меня многие поддерживали, особенно в конце третьего сета за меня так болели, что помогли мне взять одну партию. Здорово было играть на таком корте с такими удивительными болельщиками. Это была моя мечта, и это было просто замечательно», — приводит слова Шаповалова пресс-служба АТР.