Бердых: в первых двух сетах матча с Надалем меня будто не было на корте

Чешский теннисист Томаш Бердых оценил свою игру в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем, в котором он проиграл со счётом 0:6, 1:6, 6:7 (4:7).



«В первых двух сетах меня будто не было на корте. Играл тот я, который выступал полгода назад. Я вернулся лишь в третьем сете. Это единственный положительный момент в матче.



Низкий процент первой подачи? Не буду спорить. Можно найти много плохой статистики. В начале матча я был сам не свой.



Сейчас я хорошо себя чувствую. Правильно поступил, что взял перерыв на полгода – он позволил мне подготовить организм. Эти изменения приносят результат. Я начал побеждать», – приводит слова Бердыха официальный сайт турнира.