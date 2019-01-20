Бердых: в первых двух сетах матча с Надалем меня будто не было на корте

Чешский теннисист Томаш Бердых оценил свою игру в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем, в котором он проиграл со счётом 0:6, 1:6, 6:7 (4:7).
«В первых двух сетах меня будто не было на корте. Играл тот я, который выступал полгода назад. Я вернулся лишь в третьем сете. Это единственный положительный момент в матче.
Низкий процент первой подачи? Не буду спорить. Можно найти много плохой статистики. В начале матча я был сам не свой.
Сейчас я хорошо себя чувствую. Правильно поступил, что взял перерыв на полгода – он позволил мне подготовить организм. Эти изменения приносят результат. Я начал побеждать», – приводит слова Бердыха официальный сайт турнира.
Шарапова и Павлюченкова бьются за четвертьфинал. Матчи 7-го дня Australian Open
Кербер, Надаль, Федерер, Стивенс, Чилич, Квитова, Циципас, Бердых, а также россиянки Шарапова и Павлюченкова сыграют в воскресенье на АО.