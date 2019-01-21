Сегодня, 21 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч четвёртого круга, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и россиянин Даниил Медведев (15). Начало поединка запланировано на 12:30 мск.



По личным встречам впереди первая ракетка мира — 2-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Медведев на Australian Open.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2019 года поспорит либо с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой (23), либо с японцем Кеем Нисикори (8).



Соревнования в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 27 января.

Медведев настроен «забивать» Джоковичу. Матчи 8-го дня Australian Open Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, Плишкова, а также последний россиянин в мужской сетке Медведев сыграют в понедельник на АО.