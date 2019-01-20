Циципас — о победе над Федерером: мой кумир сегодня был моим противником

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче четвёртого круга турнира Циципас нанёс поражение легендарному швейцарскому игроку, победителю 20 турниров «Большого шлема» Роджеру Федереру. Матч завершился со счётом 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 5:7, 6:7 (5:7).

«Сегодня мой кумир превратился в моего соперника. Эта победа — важное достижение в моей карьере. Будем считать, что это первый шаг к чему-то более значимому. Я доволен тем, как сейчас играю. Я чувствую уверенность в собственных силах, что очень важно.

Я с нетерпением жду четвертьфинальный матч, предельно мотивирован», — приводит слова Циципаса SBS.

В четвертьфинале Циципас сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.