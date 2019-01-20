Чесноков: Павлюченкова должна обыгрывать Коллинз

Известный российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче четвёртого круга Павлюченкова нанесла поражение американке Слоан Стивенс со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3. В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

«Для меня сюрприз, что Павлюченкова обыграла Стивенс. На самом деле американка такой игрок, который заранее знает, куда будет играть соперник. Пройдя Стивенс, она должна обыгрывать Коллинз. Не вижу каких-то преград, чтобы она не смогла пройти Коллинз. Павлюченкова такая теннисистка, что когда попадает в корт, то ей всё удаётся, если нет, то не выходит из такого состояния. А сейчас она в хорошей форме, может играть с закрытыми глазами и попадать в нужную точку всегда. В этом поединке, кто первый возьмет инициативу в свои руки, тот и выиграет.

Когда Павлюченкова проиграла первый сет я был уверен, что всё уже. Стивенс такая тягучая, настолько она всё вытягивает. Но чтобы она проиграла потом Павлюченковой два сета, это нереально просто», — приводит слова Чеснокова телеканал «360».