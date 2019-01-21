Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Кьево». 21 января. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Пуи победил Чорича и сыграет с Раоничем в четвертьфинале Australian Open

Пуи победил Чорича и сыграет с Раоничем в четвертьфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Французский теннисист Люка Пуи, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, пробился в четвертьфинал, в четырёх партиях обыграв представителя Хорватии Борну Чорича (11) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 3 часа 15 минут.

Люка 19 раз подал навылет, активно выиграл 57 очков и совершил 43 невынужденные ошибки. На счету его соперника 24 эйса, 53 виннера и 55 неточностей.

За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2019 года Пуи поспорит с канадцем Милошем Раоничем (16).

Соревнования в мужском одиночном разряде на Australian Open завершатся 27 января. В прошлогоднем финале этих соревнований швейцарец Роджер Федерер победил хорвата Марина Чилича.

21 января 2019 года, понедельник. 09:00 МСК
Australian Open (м). 4-й круг
Матч окончен
Борна Чорич
Борна Чорич
12
Хорватия
7:6
4:6
5:7
6:7
 
Люка Пуи
Люка Пуи
31
Франция
Раонич в трёх сетах победил А. Зверева и вышел в четвертьфинал Australian Open
Медведев настроен «забивать» Джоковичу. Матчи 8-го дня Australian Open
Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, Плишкова, а также последний россиянин в мужской сетке Медведев сыграют в понедельник на АО.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент