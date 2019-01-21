Помочь Халеп сохранить 1-ю строчку по итогам АО могут лишь С. Уильямс и Барти

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии проиграла 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс со счётом 1:6, 6:4, 4:6. По итогам турнира у уроженки Констанцы в рейтинге WTA будет 5582 очка.

Обойти Симону в борьбе за первое место в табели о рангах могут японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова, а также украинка Элина Свитолина.

Осака и Квитова опередят Халеп, если выиграют в четвертьфинале. Свитолиной и Плишковой нужен выход в финал.

В четвертьфинале Осака сыграет со Свитолиной, Плишкова — с Уильямс-младшей, Квитова — с австралийкой Эшли Барти. В верхней части сетки Халеп нужны победы Серены над Плишковой в четвертьфинале и над Свитолиной в полуфинале, а в нижней — выигрыш Барти у Квитовой в четвертьфинале.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.