Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open впервые за три года

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии выиграл у россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, впервые за три сезона вышел в четвертьфинал АО. Уроженец Белграда является шестикратным победителем турнира.

Напомним, 31-летний теннисист в прошлом раунде гарантированно сохранил за собой первое место в рейтинге ATP по итогам соревнований в Мельбурне. Теперь серб минимум по 10 раз доходил до четвертьфинала каждого турнира «Большого шлема».

В полуфинале Australian Open Джоковичу будет противостоять японец Кей Нисикори, который ранее в пятисетовом матче выбил из борьбы представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту.

Соревнования в мужском одиночном разряде на АО завершатся 27 января.