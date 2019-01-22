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Квитова победила Барти и сыграет с Коллинз в полуфинале Australian Open

Квитова победила Барти и сыграет с Коллинз в полуфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв хозяйку кортов Эшли Барти (15) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Петра трижды подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету Эшли 2 эйса, 8 виннеров и 17 неточностей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Барти на Australian Open.

За выход в финал первого турнира «Большого шлема» 2019 года Квитова поспорит с американкой Даниэль Коллинз.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

22 января 2019 года, вторник. 11:35 МСК
Australian Open (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Петра Квитова
Петра Квитова
6
Чехия
6:1
6:4
 
Эшли Барти
Эшли Барти
15
Австралия
Павлюченкова в трёх сетах проиграла Коллинз в четвертьфинале Australian Open
Павлюченкова – одна за всю Россию. Матчи 9-го дня Australian Open
Надаль, Циципас, Тиафо, Баутиста-Агут, Квитова, Барти, Коллинз и последняя россиянка на турнире, Павлюченкова, сыграют во вторник на АО.
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