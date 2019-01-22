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Барти: Квитова играла очень чисто, стоит отдать ей должное

Барти: Квитова играла очень чисто, стоит отдать ей должное
Теннис / Australian Open 2019

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала поражение от чешки Петры Квитовой в четвертьфинале Australian Open со счётом 1:6, 4:6.

«Петра легко может лишить соперницу привычной игры. Я знала это. Временами я вообще ничего не могла контролировать. В начале встречи она подавала особенно здорово. Несмотря на то что у меня получались хорошие первые подачи, она с приёма посылала мяч под заднюю линию. Мне всё время приходилось отходить назад. Петра играла очень чисто, стоит отдать ей должное», — приводит слова Барти официальный сайт турнира.

В полуфинале стартового турнира «Большого шлема» 2019 года Петра сыграет с американкой Даниэль Коллинз. Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Квитова победила Барти и сыграет с Коллинз в полуфинале Australian Open
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