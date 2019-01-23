Надаль: Циципас — один из лучших игроков мира, он постоянно прогрессирует

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где вторая ракетка мира встретится с 20-летним греком Стефаносом Циципасом.

«Конечно, эти ощущения прекрасны. В последние несколько месяцев у меня возникали проблемы. Последняя была в Абу-Даби, из-за чего я не смог сыграть в Брисбене. Сюда в Мельбурн приехал в хорошем настроении. Я снова здорово начал сезон и очень рад этому.

Не знаю, насколько актуальны прошлые матчи с Циципасом. Молодые игроки постоянно прогрессируют. Он выиграл много хороших матчей и уверен в себе. Будет сложный матч. Но для меня всё как и раньше: в полуфинале турнира «Большого шлема» нет лёгких соперников. Стефанос — один из лучших игроков мира. Чтобы попасть в финал, мне нужно сыграть как можно лучше. К этому я и буду стремиться", — цитирует Надаля официальный сайт АО.