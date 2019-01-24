Квитова: не многие верили в то, что я буду вновь играть в теннис

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, поделилась впечатлениями от выхода в финал. В полуфинале она обыграла представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:2), 6:0.

«Я уже давно не выходила в финал турнира „Большого шлема“. Прошло пять лет. Именно поэтому я так упорно работала, чтобы вернуться сюда. Ощущения очень приятные. Если честно, не многие верили в то, что я буду вновь играть в теннис и выступать на таком уровне. Мало кто верил. Но я рада, что эти немногие были вместе со мной. Надеюсь, они рады так же, как я. Моя семья и близкие были рядом, когда они были мне так нужны.

Я до сих пор не верю, что вышла в финал. Это странное чувство. Я сама не знала, буду ли ещё играть в теннис. Мне было нелегко физически и психологически. Мне понадобилось время, чтобы вновь поверить в себя", — цитирует Квитову официальный сайт турнира.

Уроженка Биловца в декабре 2016 года получила серьёзное повреждение руки в результате нападения вооружённого грабителя в её доме и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос» в 2017 году.

В финале Australian Open Квитова сыграет с японкой Наоми Осакой (4).

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