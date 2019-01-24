Корретха: Надаль выиграет Открытый чемпионат Австралии

Экс вторая ракетка мира Алекс Корретха дал свой прогноз на заключительные матчи Открытого чемпионата Австралии в мужской сетке.



«Надаль уже в полуфинале и прекрасно знает, что может выиграть турнир. Наблюдая за ним на этом этапе, я вижу, что он в некотором смысле честен, но очень спокоен. Похоже, он не тратит энергию впустую, ведь знает, что иногда могут возникнуть проблемы. Думаю, ему по силам выиграть Australian Open», — цитирует Корретху Tennis World USA.



За выход в финал соревнований Надаль сражается с греком Стефаносом Циципасом. Текстовую трансляцию этого матча в эти минуты ведёт «Чемпионат».



В случае победы испанец встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Люка Пуи (Франция).

Корретха: Циципас станет первым, кто доставит проблемы Надалю в Австралии