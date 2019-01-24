Надаль: у Циципаса есть всё, чтобы выиграть несколько «Шлемов»

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал прогресс представителей NextGen и грека Стефаноса Циципаса в частности.

«Молодым ребятам не нужно ничего говорить — они уже хороши. Каждый месяц они прибавляют, и играть против них — это всегда большой вызов. В этом и есть красота спорта — мы можем разделять поколения. Молодые игроки уже здесь, и они борются за самые высокие позиции. Желаю им успешной карьеры.



Циципас может выиграть несколько «Шлемов», у него всё есть для этого. Подача, игра на задней линии, не боится идти к сетке. Надеюсь, что я буду сражаться с ним в ближайшие пару лет в самых больших матчах.



Крыша? Было слишком жарко, поэтому я предпочитаю закрытый корт при такой температуре. Важно, что закрытые корты существуют в принципе — это удобнее для всех», — заявил Надаль в послематчевом интервью.

По ходу Открытого чемпионата Австралии Рафаэль трижды играл с представителями NextGen. В матчах с 19-летним Алексом де Минором, 21-летним Фрэнсисом Тиафо и 20-летним Стефаносом Циципасом испанец не проиграл ни одного сета, позволив соперникам в сумме выиграть лишь 19 геймов.