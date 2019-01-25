Немецкая теннисистка Юлия Гёргес пригласила болельщиков на турнир St. Petersburg Ladies Trophy, матчи основной сетки которого пройдут с 28 января по 3 февраля.

«Привет, теннисные болельщики. Я очень рада предстоящему возвращению в Россию на St.Petersburg Ladies Trophy. Надеюсь вскоре увидеть многих из вас там», — сказала Гёргес в видео, опубликованном в её «твиттере».

В 2018 году победительницей соревнований в Санкт-Петербурге стала чешка Петра Квитова. В финале она в двух партиях обыграла представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

Гёргес, занимающая 13-ю строчку в рейтинге WTA, на Открытом чемпионате Австралии не смогла выйти во второй круг, проиграв американке Даниэль Коллинз.