Шарапова прибыла в Санкт-Петербург для участия в St. Petersburg Ladies Trophy

Экс первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова прибыла в Санкт-Петербург, где на следующей неделе стартует турнир St. Petersbourg Ladies Trophy.



Фотографию с Марией в своём «инстаграме» выложила директор турнира Наталия Камельзон, сопроводив словами «Пора на теннис».

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт в период с 26 января по 3 февраля. Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.



Ранее Наталия Камельзон рассказала о деталях приезда Шараповой в Санкт-Петербург. Сообщалось, что Мария приедет в Россию вместе со своей мамой.