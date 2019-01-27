Кудерметова: мне кажется, я вела матч с Бенчич от начала и до конца

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала выход в третий круг квалификации турнира в Санкт-Петербурге. Во втором круге квалификации St. Petersburg Ladies Trophy Кудерметова в двух сетах обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 6:3.

«На самом деле, если говорить в целом, я была уверена в себе. Матч складывался ровно. Мне кажется, что, несмотря на то что я где-то проигрывала, где-то выигрывала, я вела от начала и до конца сама. Всё зависело от меня: начну ошибаться — начинаю проигрывать; если ошибаюсь меньше — матч будет за мной. Я была действительно уверена в себе.

Как отнеслась к эмоциональному поведению Бенчич на корте (швейцарка бросала ракетку. – Прим. «Чемпионата»)? Нет-нет, меня это никак не отвлекало. Я была сосредоточена на самой себе. Когда играли предыдущий матч, была такая же ситуация, поэтому я была уже к этому готова, и меня это не раздражало и никак не мешало», — цитирует Кудерметову пресс-служба турнира.