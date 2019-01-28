Осака: после финала Australian Open мама накричала на меня, чтобы я шла спать

Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, рассказала о разговоре со своей мамой. Также Осака призналась, что ещё несколько лет назад даже не мечтала о таких успехах.

«После пресс-конференции и финала я позвонила маме. Она даже не поздравила меня, лишь накричала, чтобы я шла быстрее спать. Тогда я почувствовала, что меня действительно любят.

В течение двух последних лет я очень хотела оказаться в топ-10. Думала, что именно место в десятке определяет успех. Но я не думала, что сумею достичь таких успехов, до сих пор они мне кажутся нереальными. Ближашая цель — успешно выступать в течение года, а не только на харде», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.