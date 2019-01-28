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Первой соперницей Соболенко на турнире в Санкт-Петербурге будет Ван Эйтванк

Первой соперницей Соболенко на турнире в Санкт-Петербурге будет Ван Эйтванк
Теннис / WTA

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк вышла во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в двух партиях обыграв соотечественницу Кирстен Флипкенс со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Элисон 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Ван Эйтванк поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под четвёртым номером.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

28 января 2019 года, понедельник. 13:10 МСК
Санкт-Петербург. 1-й круг
Матч окончен
Элисон Ван Эйтванк
Элисон Ван Эйтванк
52
Бельгия
6:2
6:4
 
Кирстен Флипкенс
Кирстен Флипкенс
55
Бельгия
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