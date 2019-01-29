Гёргес победила Саккари и сыграет со Звонарёвой на турнире в Санкт-Петербурге

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире St. Petersburg Ladies Trophy под пятым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Юлия 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Гёргес поспорит с россиянкой Верой Звонарёвой (WC).

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.