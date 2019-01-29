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Путинцева уступила Мартинцовой в первом круге St. Peterburg Ladies Trophy

Путинцева уступила Мартинцовой в первом круге St. Peterburg Ladies Trophy
Теннис / WTA

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева не сумела пробиться во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy, в трёх партиях уступив представительнице Чехии Терезе Мартинцовой — 6:4, 2:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. На счету Путинцевой 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Победительница матча отметилась 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 5 брейками.

Следующей соперницей Мартинцовой станет победительница пары Доминика Цибулкова (Словакия, 7) — Екатерина Александрова (Россия).

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 3 февраля. Действующей чемпионкой турнира является вторая ракетка мира из Чехии Петра Квитова. В текущем розыгрыше St. Petersburg Ladies Trophy она не участвует.

29 января 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Санкт-Петербург. 1-й круг
Матч окончен
Тереза Мартинцова
Тереза Мартинцова
181
Чехия
4:6
6:2
6:2
Юлия Путинцева
Юлия Путинцева
41
Казахстан
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