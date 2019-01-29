Соболенко: Турсунов знает, какие слова надо подобрать, чтобы достучаться до меня

Белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему благодаря атмосфере внутри команды её результаты пошли вверх.

«Я придерживаюсь такой мысли, что без доверия не будет работы и результата. Я доверилась Дмитрию, слушала все его указания. Ну и плюс я сразу увидела, что это работает, и доверять стало ещё легче. Поначалу было так: он говорит, я делаю. Естественно, в какие-то моменты в любых командах бывают случаи, когда игрок где-то отключается, не слушает тренера, но я ценю усилия Турсунова, и стараюсь слушать его всегда. Ну и есть такой момент, что на корте он был такой же, как я. Мы оба эмоциональные, а ещё, на мой взгляд, у нас похожий стиль игры – агрессивный, нацеленный на атаку. Он знает, как достучаться до меня: что сказать, чтобы я послушала, какие слова подобрать, чтобы вывести из какого-то состояния по ходу матчей. В этом плане Дмитрий тонко меня чувствует», — сказала Соболенко в интервью корреспондентам «Чемпионата» Мухтару Марданову и Даниилу Сальникову.

Напомним, на турнире St. Petersburg Ladies Trophy Соболенко посеяна под четвёртым номером.