Сегодня, 30 января, состоится матч второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют россиянка Вера Звонарёва, ставшая обладательницей «уайлд-кард», и представительница Германии Юлия Гёргес, посеянная под пятым номером. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.
Соперницы встречались в 2007 году на турнире в Люксембурге. Победу в том матче одержала россиянка со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Звонарёва — Гёргес в Санкт-Петербурге.
Победительница этого поединка за выход в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy поспорит с одной из россиянок — либо с Дарьей Касаткиной (3), либо с Марией Шараповой.
«Опыт прошлого помогает двигаться дальше». Вера Звонарёва — о новой карьере
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