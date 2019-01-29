Павлюченкова: ожидала сложный матч с Корне, но не настолько, отдала на корте всё

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над французской теннисисткой Ализе Корне со счётом 7:5, 7:6 (7:4) в матче первого круга St. Petersburg Ladies Trophy.

«Я накаркала, наверное, перед матчем, что он будет трудным. Действительно, я знаю Ализе давно, у нас всегда очень упорные матчи с ней. Она настоящий боец. Кроме того она ещё и играет хорошо. Я ожидала сложный матч, но не настолько, если честно. Просто уже всё отдала сегодня на корте.

Сложно сказать, кто будет следующей соперницей. Они сейчас только будут играть. Сейчас посмотрю и подготовлюсь. В любом случае, они непростые. Младенович очень любит здесь играть, у неё здесь очень хорошие результаты. Остапенко — не знаю, в какой форме. Посмотрим", — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.