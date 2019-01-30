Павлюченкова: иногда тренер очень жёстко критикует за моё поведение

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказал, какие советы ей давал бельгийский тренер Симон Гоффен по ходу матча первого круга St. Petersburg Ladies Trophy с француженкой Ализе Корне. Уроженка Самары выиграла встречу в двух сетах со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

«В первом сете Симон спросил: «Зачем ты торопишься забивать и выигрывать каждый мяч, который играешь? Здесь нужно играть розыгрыши и терпеть». А я хотела всё сразу забить с первого мяча.

Иногда тренер очень жёстко критикует за моё поведение. К примеру, может сказать: «Что ты делаешь?! Давай, просто играй!». Считает, что я не на том концентрируюсь. Или спрашивает: «Что это за поведение?». Но в основном он даёт тактические рекомендации», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.