Александрова: всегда рада играть в России, матчи здесь для меня особенные

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала выход во второй круг соревнований St. Petersburg Ladies Trophy. В матче первого круга она обыграла британку Кэйти Бултер со счётом 7:5, 4:6, 6:1. Также Александрова поделилась ожиданиями от матча второго круга. Соперницей россиянки будет чешка Тереза Мартинцева.

«Всегда рада играть в России — в Москве или Питере. Зимой тут такая погода — в Европе такой просто нет. Так что матчи здесь — всегда что-то особенное для меня. Люблю хард, особенно в зале. Местное покрытие нравится: не очень быстрое, но и не очень медленное. Есть возможность сыграть розыгрыш и подать эйс. Оно мне подходит.

Матч с Мартинцевой будет непростым. Она прошла квалификацию, она разыгранная. Мы вместе тренируемся, так что будет дополнительный стимул. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы матч получился интересным», — цитирует Александрову GoTennis.