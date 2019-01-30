Звонарёва: стала лучше читать подачу и удары Гёргес, перевернула ход встречи

Российская теннисистка Вера Звонарёва прокомментировала победу в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy над немкой Юлией Гёргес. Матч завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:4. В четвертьфинале Звонарёва сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

«Непростой матч, мне было очень тяжело принимать. Не получалось играть достаточно жёстко, потому что она всегда очень агрессивно атаковала. Но матч потихоньку продолжался, я стала лучше читать её подачу, лучше видеть её удары, смогла начать играть немного агрессивнее и перевернуть ход встречи в свою пользу.

Касаткина — отличная теннисистка, она другого поколения, нежели я. Мы никогда с ней раньше на корте не встречались. Поэтому я постараюсь показать свой лучший теннис, а там посмотрим, что получится», — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.