Бертенс: испытываю очень приятные ощущения, впервые победила в Петербурге

Голландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала выход в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В матче второго круга Бертенс нанесла поражение бельгийке Исалин Бонавентюр со счётом 6:4, 6:2.

«У меня сейчас очень приятные ощущения. Я уже бывала на этом турнире, но впервые здесь победила в матче.

Непросто играть с левшами, но у меня сегодня хорошо работала подача, особенно первая», — передаёт слова Бертенс корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В четвертьфинале турнира Бертенс сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой. В последний раз соперницы играли друг с другом на Открытом чемпионате Австралии в 2019 году. Тогда победу одержала российская теннисистка.

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге превышает $ 750 тыс.