Александрова: к соцсетям отношусь нормально, но меня не тянет ими пользоваться

Российская теннисистка Екатерина Александрова призналась, что пока не хочет заводить аккаунты в социальных сетях.

«К соцсетям отношусь нормально, просто меня никогда особо не тянуло ими пользоваться. Пока особо не тянет. Все говорят, что нужно завести хоть что-нибудь. Я всегда говорю, что подумаю. Сестра предлагала начать вести за меня, чтобы я потом подключилась, но пока всё никак», — передаёт слова Александровой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Александрова сегодня, 31 января, вышла в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге. В матче второго круга Александрова нанесла поражение чешке Терезе Мартинцевой (7:5, 6:2). В четвертьфинале Александрова сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.