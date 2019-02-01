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По итогам 1-го дня в матче Китай — Япония в квалификации Кубка Дэвиса счёт 1-1

По итогам 1-го дня в матче Китай — Япония в квалификации Кубка Дэвиса счёт 1-1
Теннис / Кубок Дэвиса

В Гуанжчоу (Китай) проходит матч квалификации Кубка Дэвиса между сборными Китая и Японии. В первой встречи хозяин кортов Ли Чжэ в двух партиях обыграл Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Во второй игре японец Таро Дэниэл оказался сильнее китайца Чжана Цзэ — 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Китай — Япония — 1-1.

Завтра, 2 февраля, состоятся матчи Гун Маосинь/Чжан Цзэ — Бен Маклаклан/Ясутака Ятияма, Чжан Цзэ — Йосихито Нисока и Ли Чжэ — Таро Дэниэл.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды-полуфиналисты Кубка Дэвиса – 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны-обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

01 февраля 2019 года, пятница. 05:10 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Ли Чжэ
Китай
Ли Чжэ
Л. Чжэ
2 : 0
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
01 февраля 2019 года, пятница. 07:15 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Чжан Цзэ
Китай
Чжан Цзэ
Ч. Цзэ
0 : 2
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
1 2 3
           
6 3 4  
7 7 6  
           
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