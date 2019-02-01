По итогам 1-го дня в матче Китай — Япония в квалификации Кубка Дэвиса счёт 1-1

В Гуанжчоу (Китай) проходит матч квалификации Кубка Дэвиса между сборными Китая и Японии. В первой встречи хозяин кортов Ли Чжэ в двух партиях обыграл Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Во второй игре японец Таро Дэниэл оказался сильнее китайца Чжана Цзэ — 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Дэвиса. Квалификация

Китай — Япония — 1-1.

Завтра, 2 февраля, состоятся матчи Гун Маосинь/Чжан Цзэ — Бен Маклаклан/Ясутака Ятияма, Чжан Цзэ — Йосихито Нисока и Ли Чжэ — Таро Дэниэл.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды-полуфиналисты Кубка Дэвиса – 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны-обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.