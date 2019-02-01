Бертенс: рада, что выиграла у Павлюченковой после поражения в Мельбурне

Голландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала победу со счётом 6:2, 3:6, 6:0 в четвертьфинальном матче турнира St. Petersburg Ladies Trophy с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

«У нас с Настей всегда были непростые матчи. Она победила меня в Мельбурне, и я рада, что сегодня смогла выиграть.

Как победить следующую соперницу, Соболенко? Как и сегодня, нужно показать свой лучший теннис, и тогда у меня будут шансы на успех», — передаёт слова Бертенс корреспондент «Чемпионата» Мухтар Марданов.

За выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy уроженка Ватерингена поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под четвёртым номером.

В 2018 году победу на турнире в Санкт-Петербурге одержала чешка Петра Квитова.