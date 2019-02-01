Павлюченкова: зачем бросать бороться, когда я леплю конфету весь матч

Россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала, почему ей было сложно противостоять голландке Кики Бертенс в четвертьфинальном матче турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Уроженка Самары проиграла встречу в трёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 0:6.

«Меня сегодня беспокоило плечо больше, чем вчера. Не знаю, с чем это связано. К сожалению, не помогло оно мне сегодня – подача была не очень. Это тоже отразилось на ходе игры, так как Кики играет агрессивно, без особых ошибок. А если ещё и нет подачи, то тяжело играть. Она просто сыграла более активно, меньше допустила невынужденных ошибок в третьем сете и лучше подавала. В принципе, лучше сыграла третий сет.

Последние дни я здесь и приём не очень чувствовала, даже вчера. Были какие-то моменты тоже на приёме, которые мне не очень понравились. Мда, сегодня как-то не знаю. Если так можно сказать, то я из какашек лепила конфету сегодня. Весь матч. У меня такое ощущение сложилось (смеётся).



Перестала ли я бороться после 0:4 в третьем сете? Нет, это не так. Потому что зачем бросать бороться, когда я там леплю конфету весь матч. Нет. Я боролась до конца. Неважно, какой счёт, ведь с любого можно выиграть. Просто реально не получалось. Весь матч у меня всё было очень тяжело, не знаю, как это виделось со стороны. Мне показалось, что это и сыграло роль в третьем сете. Она брала свою подачу легче. У неё всё было как-то полегче", – передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.