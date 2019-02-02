Сегодня, 2 февраля, пройдёт полуфинальный матч турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под четвёртым номером, и Кики Бертенс из Нидерландов (2). Начало встречи запланировано на 14:00 мск.



По личным встречам восьмая ракетка мира обыгрывает уроженку Минска со счётом 2-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Бертенс в Санкт-Петербурге.



Победительница этого поединка за выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy поспорит либо с хорваткой Донной Векич (8), либо с россиянкой Верой Звонарёвой (WC).



В 2018 году чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге стала чешка Петра Квитова.

Последняя Вера. Звонарёва – в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy 34-летняя Вера Звонарёва осталась последней россиянкой в сетке турнира в Питере. Она сыграет в полуфинале с Векич, а Соболенко – с Бертенс.