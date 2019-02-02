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Штруфф и Пуэц помогли Германии выйти в финальную часть Кубка Дэвиса

Штруфф и Пуэц помогли Германии выйти в финальную часть Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Во второй игровой день квалификации Кубка Дэвиса между сборными Германии и Венгрии состоялся парный матч, в котором немцы Тим Пуэц и Ян-Леннард Штруфф победили Габора Боршоша и Петера Надя со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Таким образом, Германия в третий раз обыграла венгров и сыграет в финальном раунде Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Германия — Венгрия — 3-0

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

02 февраля 2019 года, суббота. 14:10 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Тим Пуэц
Германия
Тим Пуэц
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Т. Пуэц Я. Штруфф
2 : 0
Габор Боршош
Венгрия
Габор Боршош
Петер Надь
Венгрия
Петер Надь
Г. Боршош П. Надь
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
Германия повела со счётом 2-0 в матче Кубка Дэвиса с Венгрией
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