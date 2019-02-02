Штруфф и Пуэц помогли Германии выйти в финальную часть Кубка Дэвиса

Во второй игровой день квалификации Кубка Дэвиса между сборными Германии и Венгрии состоялся парный матч, в котором немцы Тим Пуэц и Ян-Леннард Штруфф победили Габора Боршоша и Петера Надя со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Таким образом, Германия в третий раз обыграла венгров и сыграет в финальном раунде Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса. Квалификация

Германия — Венгрия — 3-0

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.