Штруфф и Пуэц помогли Германии выйти в финальную часть Кубка Дэвиса

Во второй игровой день квалификации Кубка Дэвиса между сборными Германии и Венгрии состоялся парный матч, в котором немцы Тим Пуэц и Ян-Леннард Штруфф победили Габора Боршоша и Петера Надя со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.
Таким образом, Германия в третий раз обыграла венгров и сыграет в финальном раунде Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса. Квалификация
Германия — Венгрия — 3-0
Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.
02 февраля 2019 года, суббота. 14:10 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Тим Пуэц
Ян-Леннард Штруфф
Т. Пуэц Я. Штруфф
2 : 0
Габор Боршош
Петер Надь
Г. Боршош П. Надь
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|3
Германия повела со счётом 2-0 в матче Кубка Дэвиса с Венгрией