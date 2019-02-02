Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Парма»
Начало прямой трансляции
22:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Ястремская нанесла поражение Линетт и вышла в финал турнира в Хуахине

Ястремская нанесла поражение Линетт и вышла в финал турнира в Хуахине
Теннис / WTA

Украинка Даяна Ястремская стала финалисткой турнира в Хуахине (Таиланд). В полуфинале 18-летняя уроженка Одессы в двух сетах переиграла представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

26-летняя спортсменка, являющаяся 98-й ракеткой мира, не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и сделала 1 брейк. Её соперница 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

В финале соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Ястремская встретится с посеянной под шестым номером австралийкой Айлой Томлянович, которая в полуфинале нанесла поражение Тамаре Зиданшек из Словении — 6:4, 6:1.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля.

02 февраля 2019 года, суббота. 14:30 МСК
Хуахин. 1/2 финала
Матч окончен
Даяна Ястремская
47
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
2 : 0
Магда Линетт
98
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент