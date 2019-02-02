Ястремская нанесла поражение Линетт и вышла в финал турнира в Хуахине

Украинка Даяна Ястремская стала финалисткой турнира в Хуахине (Таиланд). В полуфинале 18-летняя уроженка Одессы в двух сетах переиграла представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

26-летняя спортсменка, являющаяся 98-й ракеткой мира, не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и сделала 1 брейк. Её соперница 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

В финале соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Ястремская встретится с посеянной под шестым номером австралийкой Айлой Томлянович, которая в полуфинале нанесла поражение Тамаре Зиданшек из Словении — 6:4, 6:1.



Турнир в Хуахине завершится 3 февраля.