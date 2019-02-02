Победы Ястремской и Томлянович в полуфиналах турнира в Хуахине: видеообзор

Представляем видеообзор полуфинальных матчей турнира в Хуахине (Таиланд).

18-летняя украинка Даяна Ястремская вышла в финал, в двух сетах переиграв представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. 26-летняя спортсменка, являющаяся 98-й ракеткой мира, не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и сделала 1 брейк. Её соперница 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

В финале соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Ястремская 3 февраля встретится с посеянной под шестым номером австралийкой Айлой Томлянович, которая в полуфинале за 1 час 15 минут нанесла поражение Тамаре Зиданшек из Словении — 6:4, 6:1. 21-летняя уроженка Постойны выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка. Её визави 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из восьми.