Гаспарян и Макарова победили на турнире в Санкт-Петербурге в парном разряде

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова завоевали титул в парном турнире St. Petersburg Ladies Trophy. В финале они в двух сетах обыграли дуэт Анна Калинская (Россия)/Виктория Кужмова (Словакия) со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Гаспарян и Макарова выполнили 4 эйса, ни разу не ошиблись на подаче и реализовали 4 брейк-пойнта из 8. Калинская и Кужмова трижды подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и сделали 2 брейка.

В решающем матче соревнований в одиночном разряде представительница Хорватии Донна Векич сыграет с голландкой Кики Бертенс. Встреча начнётся сегодня, 3 февраля, в 16:30 мск.

Напомним, в 2018 году победу в парном турнире в Санкт-Петербурге одержали россиянка Вера Звонарёва и швейцарка Тимя Бачински.