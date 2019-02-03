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Гаспарян и Макарова победили на турнире в Санкт-Петербурге в парном разряде

Гаспарян и Макарова победили на турнире в Санкт-Петербурге в парном разряде
Теннис / WTA

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова завоевали титул в парном турнире St. Petersburg Ladies Trophy. В финале они в двух сетах обыграли дуэт Анна Калинская (Россия)/Виктория Кужмова (Словакия) со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Гаспарян и Макарова выполнили 4 эйса, ни разу не ошиблись на подаче и реализовали 4 брейк-пойнта из 8. Калинская и Кужмова трижды подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и сделали 2 брейка.

В решающем матче соревнований в одиночном разряде представительница Хорватии Донна Векич сыграет с голландкой Кики Бертенс. Встреча начнётся сегодня, 3 февраля, в 16:30 мск.

Напомним, в 2018 году победу в парном турнире в Санкт-Петербурге одержали россиянка Вера Звонарёва и швейцарка Тимя Бачински.

Концентрация на главном. Векич и Бертенс – в финале турнира в Петербурге
Донна Векич и Кики Бертенс вышли в финал St. Petersburg Ladies Trophy-2019. У турнира будет новая чемпионка.
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