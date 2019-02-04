Соболенко стала девятой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 4 февраля белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на девятую строчку.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 14-ю позицию. Её соотечественница Вера Звонарёва заняла 76-ю строчку.
Рейтинг WTA. 4 февраля
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030.
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582.
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100.
6 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 4965.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845.
9 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.
10 (9). Каролина Возняцки (Дания) — 3467.
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14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3230...
27 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1717...
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…
65 (78). Екатерина Александрова (Россия) — 874.
66 (61). Екатерина Макарова (Россия) — 864…
74 (72). Евгения Родина (Россия) — 800...
76 (97). Вера Звонарёва (Россия) — 765.
77 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...
87 (79). Анастасия Потапова (Россия) — 689...
95 (94). Анна Блинкова (Россия) — 639...
98 (108). Вероника Кудерметова (Россия) — 621.