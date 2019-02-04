Томич признался, что угрожал Хьюитту

Австралийский теннисист Бернард Томич признался, что угрожал Ллейтону Хьюитту, но не членам его семьи или, в частности, его детям, как ранее заявлял капитан сборной Австралии на Кубка Дэвиса.



«Да, я отправил ему сообщение. Я написал конкретную фразу: «Я тебя нокаутирую, если ты приблизишься ко мне на расстояние одного метра», и он это знает. Я с этим даже не спорю. Но разве я упомянул его семью? Это довольно низко. Упоминать семью, детей и прочее? Я думаю, что это одна из самых низких вещей, которые я когда-либо слышал от него», — цитирует Томича FOX Sports Australia.



Напомним, во время Открытого чемпионата Австралии — 2019 Хьюитт заявил, что Томич шантажировал и физически угрожал ему и его семье.

Хьюитт не впервые открыто конфликтует с австралийскими теннисистами. Ник Кирьос ранее обвинил его в фаворитизме.