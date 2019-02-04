Ястремская: задача на 2019 год — топ-20 рейтинга, на 2020-й — победа на ТБШ

18-летняя украинка Даяна Ястремская рассказала о своих задачах на ближайший период карьеры.



«В начале этого сезона я поставила перед собой цель — попасть в топ-20 мирового рейтинга и показать свой лучший теннис на турнирах «Большого шлема».



Для меня важно получить как можно больше опыта в турнирах «Большого шлема». В следующем году я поставлю перед собой цель выиграть турнир «Большого шлема», — цитирует Ястремскую The Nation.



Напомним, на прошлой неделе украинка выиграла соревнования в Хуахине. Этот турнир стал вторым в карьере юной теннисистки и позволил ей стать 34-й ракеткой мира.

Ранее Ястремская рассказала о своём отношении к американке Серене Уильямс и первой ракетке мира из Японии Наоми Осаке.