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Ястремская: задача на 2019 год — топ-20 рейтинга, на 2020-й — победа на ТБШ

Ястремская: задача на 2019 год — топ-20 рейтинга, на 2020-й — победа на ТБШ
Теннис / WTA

18-летняя украинка Даяна Ястремская рассказала о своих задачах на ближайший период карьеры.

«В начале этого сезона я поставила перед собой цель — попасть в топ-20 мирового рейтинга и показать свой лучший теннис на турнирах «Большого шлема».

Для меня важно получить как можно больше опыта в турнирах «Большого шлема». В следующем году я поставлю перед собой цель выиграть турнир «Большого шлема», — цитирует Ястремскую The Nation.

Напомним, на прошлой неделе украинка выиграла соревнования в Хуахине. Этот турнир стал вторым в карьере юной теннисистки и позволил ей стать 34-й ракеткой мира.

Ранее Ястремская рассказала о своём отношении к американке Серене Уильямс и первой ракетке мира из Японии Наоми Осаке.

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