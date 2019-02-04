Розыгрыш Звонарёвой и Касаткиной — лучший по итогам St. Petersburg Ladies Trophy

Официальный канал WTA на Youtube опубликовал подборку самых эффектных моментов с завершившегося турнира в Санкт-Петербурге.



Лучшим розыгрышем стала перестрелка россиянок Дарьи Касаткиной и Веры Звонарёвой, которая завершилась твиннером Дарьи и уверенным ударом у сетки Веры.

Видео можно посмотреть на официальном канале WTA в Youtube.

Помимо этого в подборку попали удары в исполнении россиянки Анастасии Павлюченковой и представительницы Беларуси Арины Соболенко.



Победительницей турнира стала представительница Нидерландов Кики Бертенс. В финале соревнований вторая сеяная в двух партиях обыграла хорватку Донну Векич — 7:6 (7:3), 6:4. Победительницами парных соревнований стали россиянки Екатерина Макарова и Маргарита Гаспарян.