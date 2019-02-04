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Сборная России будет в 3-й корзине при жеребьёвке финальной части Кубка Дэвиса

Сборная России будет в 3-й корзине при жеребьёвке финальной части Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

При жеребьёвке финального раунда Кубка Дэвиса сборная России по теннису окажется в третьей корзине, информирует пресс-служба турнира.

В третью корзину также включены команды Канады, Японии, Колумбии, Нидерландов и Чили. В первую попали сборные Франции, Хорватии, Аргентины, Бельгии, Великобритании и США. Во вторую – Испании, Сербии, Австралии, Италии, Германии и Казахстана. Жеребьевка пройдёт 14 февраля в Мадриде.

Финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса состоится с 18 по 24 ноября в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных.

Напомним, в квалификации турнира команда России выиграла у Швейцарии со счётом 3-1. Карен Хачанов победил Марка-Андреа Хюслера и Генри Лааксонена. Последнего также переиграл Даниил Медведев. В парном разряде потерпели поражение Евгений Донской и Андрей Рублёв.

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Даниил Медведев и Карен Хачанов принесли сборной России победу над Швейцарией. В ноябре наша команда сыграет в финале в Мадриде.
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