Фоньини эффектно пробил «ножницами» на тренировке со Шварцманом в Кордове

Итальянский теннисист Фабио Фоньини и его коллега из Аргентины Диего Шварцман провели тренировочное занятие в Кордове (Аргентина), где проходит турнир категории ATP 250.

Спортсмены перебрасывали футбольный мяч через сетку, а затем 31-летний уроженец Сан-Ремо решился на удар «через себя».

Соревнования в Кордове с призовым фондом более $ 580 тыс. завершатся 10 февраля. Первый номер посева получил Фоньини, второй — его соотечественник Марко Чеккинато, третий — Шварцман, четвёртый — Пабло Карреньо-Буста из Испании. Эти спортсмены вступят в борьбу со второго круга. Российские теннисисты не принимают участия в турнире.

Ранее стало известно, что первым соперником Фоньини станет представитель Словении Аляж Бедене.

Видео доступно в "твиттере" ATP Tour.