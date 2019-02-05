Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Леганес». 04 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Фоньини эффектно пробил «ножницами» на тренировке со Шварцманом в Кордове

Фоньини эффектно пробил «ножницами» на тренировке со Шварцманом в Кордове
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини и его коллега из Аргентины Диего Шварцман провели тренировочное занятие в Кордове (Аргентина), где проходит турнир категории ATP 250.

Спортсмены перебрасывали футбольный мяч через сетку, а затем 31-летний уроженец Сан-Ремо решился на удар «через себя».

Соревнования в Кордове с призовым фондом более $ 580 тыс. завершатся 10 февраля. Первый номер посева получил Фоньини, второй — его соотечественник Марко Чеккинато, третий — Шварцман, четвёртый — Пабло Карреньо-Буста из Испании. Эти спортсмены вступят в борьбу со второго круга. Российские теннисисты не принимают участия в турнире.

Ранее стало известно, что первым соперником Фоньини станет представитель Словении Аляж Бедене.

Видео доступно в "твиттере" ATP Tour.

Бедене и Сонего — во втором раунде соревнований в Кордове
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент