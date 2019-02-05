Дель Потро провёл благотворительную тренировку, на которой собирали еду

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро организовал благотворительную открытую тренировку в своём родном городе Тандиле.



За вход на несколько кортов, на которых проходило мероприятие, не брали денег — гости лишь должны были принести еду, которая была отправлена в местный продовольственный фонд. Сообщается, что за несколько часов было собрано более 730 кг продовольствия.

Стоит отметить, что дель Потро организовывает такое мероприятие не впервые — первая открытая тренировка в Тандиле прошла в прошлом году.



В данный момент аргентинец продолжает восстановление после трещины в коленной чашечке. Из-за травмы он пропустил старт сезона, в том числе Открытый чемпионат Австралии. Уже в конце февраля дель Потро планирует возобновить участие в официальных соревнованиях.